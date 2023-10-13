В Петербурге пожилая женщина попала в реанимацию из-за ветки клена

В Петербурге во время шквального ветра на пожилую женщину упала крупная ветка клена. Об этом сообщает 78.ru.

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Деталями инцидента поделилась дочь 60-летней местной жительницы. По словам женщины, пострадавшая шла со внучкой из школы, но, когда они двигались по аллее с деревьями, петербурженка услышала треск. Она оттолкнула девочку, но сама не успела убежать.

В результате крупная ветка клена рухнула на ноги женщины. Среди прохожих нашлись неравнодушные мужчины, но вчетвером они не смогли поднять часть дерева.