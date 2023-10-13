Наставник бизнес-коучей Портнягина и Шабутдинова упал с 8 этажа

Наставник бизнес-коучей Алексей Милованов выпал с 8 этажа в Сочи. Как сообщает Telegram-канал Mash, 37-летний мужчина скончался в реанимации.

По информации канала, инцидент произошел утром в среду, 11 октября, в квартире в элитном ЖК «Москва» на Депутатской улице. По словам близких, у Милованова случился острый эпилептический приступ. После падения его доставили в больницу, однако спасти не смогли.

Телеграм-канал Mash

Следственный комитет расследует обстоятельства происшествия, детали инцидента выясняются. Похоронить Милованова планируют в подмосковной Балашихе.