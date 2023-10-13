Наставник бизнес-коучей Портнягина и Шабутдинова упал с 8 этажа
Наставник бизнес-коучей Алексей Милованов выпал с 8 этажа в Сочи. Как сообщает Telegram-канал Mash, 37-летний мужчина скончался в реанимации.
По информации канала, инцидент произошел утром в среду, 11 октября, в квартире в элитном ЖК «Москва» на Депутатской улице. По словам близких, у Милованова случился острый эпилептический приступ. После падения его доставили в больницу, однако спасти не смогли.
Следственный комитет расследует обстоятельства происшествия, детали инцидента выясняются. Похоронить Милованова планируют в подмосковной Балашихе.
Напомним, что Милованов был известен как «гуру вебинаров». Себя он называл ведущим экспертом по продажам на выступлениях и онлайн-мероприятиях, а также наставником владельцев онлайн-школ. Среди его подопечных были известные коучи Аяз Шабутдинов, Дмитрий Портнягин и другие.