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МВД проверяет видео с признанием в жестоком обращении с животными

Полиция проверяет видео с женщиной, которая в ходе прямой трансляции призналась в убийстве четырех кошек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Республике Саха (Якутия).

МВД проверяет видео с признанием в жестоком обращении с животными
© РИА Новости

Видеозапись с прямого эфира подозреваемой разошлась в социальных сетях.

"По факту распространенного видео с признаками жестокого обращения с животными, полицией устанавливаются личность женщины, местность, где произошел инцидент. Проводится проверка", - сообщили в МВД.