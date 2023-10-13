МВД проверяет видео с признанием в жестоком обращении с животными
Полиция проверяет видео с женщиной, которая в ходе прямой трансляции призналась в убийстве четырех кошек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Республике Саха (Якутия).
Видеозапись с прямого эфира подозреваемой разошлась в социальных сетях.
"По факту распространенного видео с признаками жестокого обращения с животными, полицией устанавливаются личность женщины, местность, где произошел инцидент. Проводится проверка", - сообщили в МВД.