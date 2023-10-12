В Крыму обнаружили тело третьего диверсанта у мыса Тарханкут

В Крыму обнаружили тело третьего диверсанта, пытавшегося высадиться у Тарханкута
У берегов Крыма было обнаружено тело еще одного боевика ВСУ, предположительно участвовавшего в диверсионной операции возле мыса Тарханкут 4 октября. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источник.
По данным газеты, в четверг, 12 октября, у села Межводное был обнаружен труп мужчины в гидрокостюме с огнестрельным ранением головы.
Диверсант предположительно был убит во время перестрелки с российскими пограничниками.
Напомним, что прошедшие тренировки у опытных инструкторов НАТО украинские бойцы специальных подразделений постоянно предпринимают попытки высадиться в ключевых точках — в районе Запорожской АЭС, на днепровских островах, на побережье Крыма.
Одна из диверсионных групп в ночь на 4 октября попыталась высадиться возле мыса Тарханкут. Она была своевременно обнаружена пограничниками и, понеся потери, была вынуждена отойти.
В ходе боя был захвачен один из боевиков. Труп второго диверсанта прибило к берегу 5 октября. Через неделю на берег вынесло тело еще одного погибшего в перестрелке бойца.