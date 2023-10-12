Против Арестовича на Украине завели уголовное дело

Украинская полиция завела уголовное дело против бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов и объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье). Об этом сообщила депутат Верховной рады Инна Совсун в своем телеграм-канале.

"Сегодня я получила ответ от полиции о начале досудебного расследования, - написала она. - Также я имею ответ от генпрокурора, что дело передали в Киевскую городскую прокуратуру".

Ранее Совсун подала на Арестовича жалобу за то, что на своих закрытых "психологических семинарах" он якобы назвал женщин "существами, которых хочется душить". По словам депутата, обвинение может быть выдвинуто по ст. 300 УК Украины (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию).

Арестович подал в отставку с должности внештатного советника офиса президента Украины 14 января 2023 года после того, как подвергся критике за слова о сбитой украинской системой ПВО ракете, которая стала причиной обрушения части дома в городе Днепре (ранее - Днепропетровск) и гибели людей. 17 января офис президента Украины удовлетворил просьбу Арестовича об отставке.