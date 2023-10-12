Пассажирка рейса Москва-Сочи умерла до прибытия врачей

Комитет здравоохранения Волгоградской области сообщил, что пассажирка авиарейса Москва-Сочи, который экстренно посадили в Волгограде из-за её состояния, скончалась до прибытия врачей. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Прибывшие на вызов медики констатировали смерть пассажира», — рассказали в комитете.

Отмечается, что 60-летней женщине резко стало плохо во время полёта. В итоге самолёт экстренно посадили в аэропорте Волгограда, но врачи не успели оказать ей необходимую помощь. До прибытия скорой женщину пытались спасти бортпроводники, но это не принесло результата.