Пассажирка рейса Москва-Сочи умерла до прибытия врачей
Комитет здравоохранения Волгоградской области сообщил, что пассажирка авиарейса Москва-Сочи, который экстренно посадили в Волгограде из-за её состояния, скончалась до прибытия врачей. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Прибывшие на вызов медики констатировали смерть пассажира», — рассказали в комитете.
Отмечается, что 60-летней женщине резко стало плохо во время полёта. В итоге самолёт экстренно посадили в аэропорте Волгограда, но врачи не успели оказать ей необходимую помощь. До прибытия скорой женщину пытались спасти бортпроводники, но это не принесло результата.
Ранее пять пассажирских самолетов подали сигналы тревоги во время полёта в небе над Россией.
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