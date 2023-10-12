Полиция со стрельбой задержала рецидивиста с двумя ножами

В уральском Златоусте полиция со стрельбой задержала вооруженного двумя ножами рецидивиста, устроившего дебош в многоквартирном доме. Об этом сообщает «МВД МЕДИА».

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В ночь на 12 октября жильцы многоквартирного дома позвонили в полицию и сообщили, что их ранее судимый сосед повредил дверь на девятом этаже и разбил стекла. Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно прибыли на место.

«<…> Агрессивный мужчина с внешними признаками опьянения оказал сопротивление, забаррикадировался и сквозь двери нанес ножевое ранение в руку одному из полицейских», — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.