В Британии истребители сопроводили пассажирский самолет из-за возможной бомбы на борту

Пассажирский самолет авиакомпании Kenya Airways, выполнявший полет из Найроби в аэропорт Хитроу, был перенаправлен в аэропорт Станстед близ Лондона после получения тревожного оповещения. Как сообщил телеканал ITV, лайнер Boeing 787 благополучно приземлился при сопровождении истребителей королевских ВВС.