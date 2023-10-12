В Британии истребители сопроводили пассажирский самолет из-за возможной бомбы на борту
Пассажирский самолет авиакомпании Kenya Airways, выполнявший полет из Найроби в аэропорт Хитроу, был перенаправлен в аэропорт Станстед близ Лондона после получения тревожного оповещения. Как сообщил телеканал ITV, лайнер Boeing 787 благополучно приземлился при сопровождении истребителей королевских ВВС.
Отмечается, что на месте присутствуют сотрудники полиции, а также специалисты по обезвреживанию взрывных устройств. Аэропорт Станстед продолжает работу в обычном режиме, добавил телеканал.