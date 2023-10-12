МИД РФ назвал число погибших россиян после атаки ХАМАС

Жертвами боевых действий на юге Израиля стали четыре россиянина
В МИД России заявили, что в результате боевых столкновений на юге Израиля погибло уже четыре россиянина.
Отмечается, что погибшие также имели гражданство Израиля. Кроме того, на данный момент шестеро россиян считаются пропавшими без вести. В данный момент их поиском занимается российское посольство в Тель-Авиве, а также представительство при Палестинской национальной администрации.
«С прискорбием сообщаем, что, согласно актуализированным на 12 октября данным израильской стороны, в результате боевых действий на юге Израиля погибли четыре постоянно проживающих в этой ближневосточной стране гражданина России, имевшие также израильское гражданство. Посольством России в Тель-Авиве и представительством при Палестинской национальной администрации в Рамалле предпринимаются все необходимые меры по выяснению судьбы еще шести россиян, числящихся пропавшими без вести», — рассказали в российском МИД.
Помимо этого, в МИД призвали стороны конфликта к немедленной деэскалации ситуации, а также соблюдению норм международного гуманитарного права.
«Решительно осуждаем любые проявления экстремизма, терроризма, взятие в заложники, блокаду людей, намеренное создание невыносимых условий для их жизни и другие насильственные действия в отношении мирных граждан наряду с неизбирательным применением силы при проведении военных операций», — добавили в российском дипломатическом ведомстве.
Напомним, что 7 октября боевое крыло палестинского движения ХАМАС организовало атаку на Израиль. В ответ израильские власти объявили о переходе страны в состояние войны, а также начале ответной операции против сектора Газа.