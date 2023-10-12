МИД РФ назвал число погибших россиян после атаки ХАМАС

«С прискорбием сообщаем, что, согласно актуализированным на 12 октября данным израильской стороны, в результате боевых действий на юге Израиля погибли четыре постоянно проживающих в этой ближневосточной стране гражданина России, имевшие также израильское гражданство. Посольством России в Тель-Авиве и представительством при Палестинской национальной администрации в Рамалле предпринимаются все необходимые меры по выяснению судьбы еще шести россиян, числящихся пропавшими без вести», — рассказали в российском МИД.