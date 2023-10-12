Пиранья откусила ребенку палец в Омской области

Пиранья, которую в аквариуме держали жители Омской области, откусила палец годовалому мальчику, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

© nsn.fm

В Москве мужчина откусил часть уха посетителю магазина

Собеседник агентства рассказал, что малыш, смотревший мультики, в какой-то момент «встал на игрушечную машинку ногами и опустил руку в аквариум с пираньей», которая его укусила. Отмечается, что в этой же комнате находился отец ребёнка, который играл в телефон.

Врачи Кормиловской ЦРБ, куда был доставлен мальчик, диагностировали у него «травматическую ампутацию основной фаланги второго пальца правой кисти». Также медики сообщили о происшествии в полицию.