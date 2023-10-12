Педофил похитил и несколько часов насиловал 10-летнюю девочку-аутиста

По данным издания, вечером 11 октября 10-летняя девочка-аутист незаметно для мамы вышла из квартиры и оказалась в коридоре общежития. Она хотела выйти на улицу погулять, но по пути ее перехватил сосед-уголовник. Он затащил ребенка в комнату и принялся насиловать. Все это время девочку в окрестностях искала мать и пришедшие на помощь волонтеры и полицейские — не заметив дочь в квартире, мать через несколько минут после ее исчезновения организовала поиски.