После удара в Белгороде попали в реанимацию журналист Sputnik и его жена

Под Белгородом в результате удара украинского дрона ранены журналист афганской редакции Sputnik и его жена, сообщил гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, передает РИА «Новости».

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По словам Киселева, 29-летний Хайбар Акифи и Олеся Акифи находятся в реанимации. Их 4-летняя дочка и родители Олеси были убиты.

«Произошла огромная трагедия: она потеряла родителей, и семья потеряла ребенка — погибла их 4-летняя дочка Амина», — заявил Киселев.

Уточняется, что супруги приехали навестить пожилых родственников.

В ночь на 12 октября на окраине Белгорода система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолетного типа на подлете к городу. В результате падения обломков загорелся частный дом. Изначально сообщалось о двух пострадавших, которых направили в больницу, еще двое предположительно находились под завалами.