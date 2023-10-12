После удара в Белгороде попали в реанимацию журналист Sputnik и его жена
Под Белгородом в результате удара украинского дрона ранены журналист афганской редакции Sputnik и его жена, сообщил гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, передает РИА «Новости».
По словам Киселева, 29-летний Хайбар Акифи и Олеся Акифи находятся в реанимации. Их 4-летняя дочка и родители Олеси были убиты.
«Произошла огромная трагедия: она потеряла родителей, и семья потеряла ребенка — погибла их 4-летняя дочка Амина», — заявил Киселев.
Уточняется, что супруги приехали навестить пожилых родственников.
В ночь на 12 октября на окраине Белгорода система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолетного типа на подлете к городу. В результате падения обломков загорелся частный дом. Изначально сообщалось о двух пострадавших, которых направили в больницу, еще двое предположительно находились под завалами.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что из-под завалов извлекли тела мужчины и женщины, а также ребенка. В результате падения беспилотника было фактически уничтожено два жилых дома, из-за взрыва повреждено еще несколько домов и автомобилей. Еще два человека находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии, им оказывается вся необходимая помощь.