Росавиация опровергла сообщения о сигналах тревоги от пяти самолётов
Росавиация опровергла сообщения СМИ о том, что на пяти самолёта сработали бортовые ответчики, а полёты якобы совершаются в нештатном режиме. Эту информацию пресса получила из иностранного сервиса FlightRadar24, в котором, вероятно, произошёл системный сбой. Все полёты сейчас выполняются штатно и безопасно, подчеркнуло ведомство.
В частности, специалисты Санкт-Петербургского регионального центра Единой системы организации воздушного движения не зафиксировали срабатываний ответчиков в аварийном режиме в автоматизированной системе управления воздушным движением.
«Российские специалисты не несут ответственность за точность данных, предоставляемых указанным сервисом», — сказано в заявлении Росавиации.