Росавиация опровергла сообщения СМИ о том, что на пяти самолёта сработали бортовые ответчики, а полёты якобы совершаются в нештатном режиме. Эту информацию пресса получила из иностранного сервиса FlightRadar24, в котором, вероятно, произошёл системный сбой. Все полёты сейчас выполняются штатно и безопасно, подчеркнуло ведомство.