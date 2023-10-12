В школе Анапы произошел пожар в классе
В классе анапской школы произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Кубань 24».
По информации Telegram-канала, в классе загорелся провод. На кадрах очевидцев видно, как полыхает, предположительно, удлинитель возле школьной доски и к потолку поднимается черный дым.
Присутствовавшие в классе в момент возгорания ученики собрали свои вещи и покинули помещение. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание.
Огонь удалось потушить до приезда сотрудников экстренных служб, передает Telegram-канал. Информации о пострадавших в результате произошедшего не поступало.
До этого, 11 октября, на юге Сахалина эвакуировали школу №3 из-за возгорания. Предварительно, причиной также стало короткое замыкание.
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