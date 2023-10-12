Сладков отреагировал на слухи о доставке странной посылки его дочери

Военный корреспондент Александр Сладков опроверг информацию о том, что его дочери пытались доставить посылку некие «волонтеры». Об этом сообщает телеканал «360».

Ранее Telegram-каналы Baza и Mash сообщили, что дочь военкора обратилась в полицию из-за попыток доставить подозрительную посылку на ее домашний адрес. Каналы отмечали, что ей домой регулярно приходят неизвестные посылки для отца, хотя сама она ничего не заказывает. Baza подчеркивала, что, когда девушка отказалась принимать доставку, ей якобы стали названивать с предложением все-таки принять посылку.

Военкор рассказал, что впервые слышит об этом.

«Я даже не знаю о таком. Ну, это как всегда — свистят, пытаются сделать что-то интересное», — заявил он в беседе с телеканалом.