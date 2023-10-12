Сигналы тревоги с бортов российских пассажирских лайнеров начали поступать в связи со сбоем в электронной системе отслеживания самолетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

По словам собеседника агентства, происшествий с самолетами не произошло. Подчеркивается, что все рейсы, от которых поступил сигнал тревоги, совершили штатные посадки в аэропортах назначения.

О том, что пять пассажирских самолетов подали сигналы тревоги в полете над территорией России, сообщило ранее агентство ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

Уточнялось, что рейсы Череповец — Москва, Самара — Санкт-Петербург, Петрозаводск — Москва выставили код ответчика «Общая тревога». После этого сигналы тревоги также подали рейсы Сабетта — Москва и Петрозаводск — Санкт-Петербург.

5 сентября Airbus А320 компании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Пензы, совершил экстренную посадку в аэропорту «Шереметьево» из-за проблем в работе двигателя