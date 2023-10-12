В Тверской области ликвидировали пожар в банном комплексе

Пожар в строящемся банном комплексе в деревне Красново Калининского района Тверской области полностью ликвидирован на площади 1,7 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.
"В 16:32 мск объявлена полная ликвидация возгорания", - сказали в пресс-службе.
К тушению пожара привлекалось порядка 90 человек и 17 единиц техники, в том числе вертолет Ка-32 МЧС России. Пострадавших нет.
По данным пресс-службы прокуратуры Тверской области, сгорели 16 нежилых построек, предварительной причиной пожара назван поджог.
Информация о пожаре на территории строящегося банного комплекса в деревне Красново поступила в МЧС утром в четверг. Тушение осложнял сильный ветер с порывами 20 м/с и плотная застройка. Возгорание локализовали на площади 1,7 тыс. кв. м, в 09:30 мск ликвидировали открытое горение. Пожарные не допустили перехода огня на 40 строений комплекса.