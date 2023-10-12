В Тверской области ликвидировали пожар в банном комплексе

Пожар в строящемся банном комплексе в деревне Красново Калининского района Тверской области полностью ликвидирован на площади 1,7 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"В 16:32 мск объявлена полная ликвидация возгорания", - сказали в пресс-службе.

К тушению пожара привлекалось порядка 90 человек и 17 единиц техники, в том числе вертолет Ка-32 МЧС России. Пострадавших нет.

По данным пресс-службы прокуратуры Тверской области, сгорели 16 нежилых построек, предварительной причиной пожара назван поджог.