ФСБ заявила о предотвращении теракта в воинской части Архангельска

В Архангельске сотрудники ФСБ , управления по Северному флоту и полиция предотвратили попытку поджога военной техники на территории воинской части. Об этом со ссылкой на УФСБ по региону пишет «Интерфакс».

Ранее в ФСБ рассказали об аресте подозреваемого в отравлении воды жителя Алтайского края. В спецслужбе заявили, что 42-летний мужчина из Барнаула установил контакт с некими украинцами, начал «выражать радикальные взгляды на политический курс России» и заявил о готовности поддержать ВСУ. Чтобы доказать свою готовность, он отравил воду, которая предназначалась для мобилизованных россиян. Как именно он получил доступ к воде, не уточняется.