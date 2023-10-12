ФСБ заявила о предотвращении теракта в воинской части Архангельска
В Архангельске сотрудники ФСБ, управления по Северному флоту и полиция предотвратили попытку поджога военной техники на территории воинской части. Об этом со ссылкой на УФСБ по региону пишет «Интерфакс».
По данным спецслужбы, теракт пытался осуществить 18-летний гражданин России.
«По заданию запрещенной в РФ террористической организации он пытался поджечь самодельной смесью военную технику на территории воинской части», - пояснили в спецслужбе.
Злоумышленник был задержан с поличным еще в сентябре.
Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК (покушение на преступление и террористический акт). Максимальное наказание по статье «Террористический акт» пожизненное лишение свободы.
Ранее в ФСБ рассказали об аресте подозреваемого в отравлении воды жителя Алтайского края. В спецслужбе заявили, что 42-летний мужчина из Барнаула установил контакт с некими украинцами, начал «выражать радикальные взгляды на политический курс России» и заявил о готовности поддержать ВСУ. Чтобы доказать свою готовность, он отравил воду, которая предназначалась для мобилизованных россиян. Как именно он получил доступ к воде, не уточняется.