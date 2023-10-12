Экс-главу филиала «Газпрома» обманули на 68 млн рублей

Бывшего гендиректора ООО «Газпром добыча Оренбург» Сергея Иванова обманули на 68 млн рублей при покупке недвижимости, сообщает Telegram-канал Baza. Этой суммы он лишился, доверив совершение сделки знакомой девушке.

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Как стало известно каналу, деньги для приобретения недвижимости в Москве Иванов передал своей знакомой с 2015 по 2017 годы. Та после получения средств перестала выходить на связь. В полицию бизнесмен обратился только весной 2022 года. Тогда в возбуждении уголовного дела ему отказали, Иванову пришлось добиваться этого в течение года.

В октябре 2023 года сотрудники правоохранительных органов задержали 38-летнюю Викторию Витковскую, которая взяла деньги у Иванова. Она стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.