Экс-главу филиала «Газпрома» обманули на 68 млн рублей
Бывшего гендиректора ООО «Газпром добыча Оренбург» Сергея Иванова обманули на 68 млн рублей при покупке недвижимости, сообщает Telegram-канал Baza. Этой суммы он лишился, доверив совершение сделки знакомой девушке.
Как стало известно каналу, деньги для приобретения недвижимости в Москве Иванов передал своей знакомой с 2015 по 2017 годы. Та после получения средств перестала выходить на связь. В полицию бизнесмен обратился только весной 2022 года. Тогда в возбуждении уголовного дела ему отказали, Иванову пришлось добиваться этого в течение года.
В октябре 2023 года сотрудники правоохранительных органов задержали 38-летнюю Викторию Витковскую, которая взяла деньги у Иванова. Она стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Ранее сотрудница администрации подмосковного Реутова стала жертвой мошенников. Злоумышленники связались с ней от имени главы города и сообщили об утечки личных данных работников мэрии и угрозе финансовых махинаций. Они убедили женщину взять ссуды, чтобы эти деньги «не достались аферистам», и перевести средства на безопасные счета. В итоге она потеряла 4,5 млн рублей.