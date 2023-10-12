Мощный пожар в российском регионе попал на видео
Мощный пожар в деревне Красново Тверской области попал на видео. Кадры с места опубликовала пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.
Загорелся строящийся банный комплекс на площади 1700 квадратных метров.
Уточняется, что пожар удалось локализовать, не допустив распространения огня на соседнюю деревню Рябеево. Информация о пострадавших не поступала.
В тушении задействовано около 90 человек и 17 единиц техники. Вертолетом Ка-32 МЧС России сброшено 20 тонн воды.
Ранее мощный пожар произошел в торговых рядах в микрорайоне Подрезково в подмосковных Химках.
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