В Якутии самолет вернулся в аэропорт вылета из-за запаха гари в кабине пилотов

Самолет Ан-24 авиакомпании "Полярные авиалинии", выполнявший рейс Белая Гора - Якутск, вернулся в аэропорт из-за запаха гари в кабине пилотов. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
"Рейс выполнялся по маршруту Белая Гора - Якутск. <…> Взлет в 14:32 (08:32 мск). Неисправность устранена. Самолет исправен, эксплуатируется", - сообщили в авиакомпании.
Проверку по факту проводит Саха (Якутское) МТУ Росавиации.
В авиакомпании добавили, что самолет Ан-24 вернулся в аэропорт вылета из-за запаха гари в кабине пилотов.