В Киеве вооруженный мужчина ворвался в бизнес-центр и открыл стрельбу

Мужчина ворвался в бизнес-центр в Соломенском районе Киева и открыл стрельбу. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу киевской полиции, злоумышленника обезвредил спецназ.

Инцидент произошел утром. В полицию поступила информация о неизвестном, который вошел в помещение центра и начал стрелять. Выяснилось, что вооруженный мужчина ворвался в здание и угрозами заставил охранников покинуть здание.

«Далее сделал несколько выстрелов и угрожал установить "растяжку" у входной двери, чтобы не пустить внутрь правоохранителей», — добавили в ведомстве.

Прибывшие на место полицейские сперва вступили в переговоры с нападавшим, а после задержали его. В результате инцидента никто не пострадал. О мотивах и требованиях злоумышленника в сообщении полиции не уточняется.

Напомним, что 11 октября в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который стрелял из пневматического пистолета из окна своей квартиры ночью. В полицию обратилась жительница дома на Лиственной улице, которая заявила, что слышала звуки, похожие на выстрелы. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов нашли нарушителя.