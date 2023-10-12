СМИ: Тело министра посольства Эквадора в РФ нашли в квартире в Москве

В квартире в центре Москвы обнаружили тело 53-летнего Хорхе-Патрисио Таласиоса-Порраса. Он занимал должность полномочного министра Посольства Эквадора в России . Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Коллеги дипломата начали переживать, так как 53-летний мужчина не выходил на связь с вечера 10 октября. На следующий день двое человек из посольства приехали к нему в квартиру на Кривоарбатском переулке и обнаружили его тело.