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СМИ: Тело министра посольства Эквадора в России нашли в квартире в центре Москвы

В квартире в центре Москвы обнаружили тело 53-летнего Хорхе-Патрисио Таласиоса-Порраса. Он занимал должность полномочного министра Посольства Эквадора в России. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

СМИ: Тело министра посольства Эквадора в РФ нашли в квартире в Москве
© libfl.ru

Коллеги дипломата начали переживать, так как 53-летний мужчина не выходил на связь с вечера 10 октября. На следующий день двое человек из посольства приехали к нему в квартиру на Кривоарбатском переулке и обнаружили его тело.

По предварительным данным, Таласиос-Поррас скончался от сердечной недостаточности. Признаков насильственной смерти не обнаружено, сообщает СМИ.

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