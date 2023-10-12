Из-за утечки жидкого алюминия на российском заводе пострадали пять человек

Пять человек пострадали при утечке жидкого алюминия на заводе металлургической компании «ВолгоСтальПроект» в городе Семенов Нижегородской области. Об этом сообщает трудовая инспекция российского региона в Telegram-канале.

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Утечка жидкого алюминия из технической емкости произошла на предприятии, где производят металлургические заготовки деталей. Пострадавшие получили термические ожоги, их госпитализировали.

«По уточненной информации, один пострадавший работник получил тяжелый вред здоровью, один — средней степени тяжести, у троих работников легкие степени тяжести», — сообщили в инспекции.

Там добавили, что у пострадавшего, который находится в тяжелом состоянии, диагностировали термический ожог 1-3 степени на 15 процентах тела. Еще у одного сотрудника ожоги 5 процентов тела.