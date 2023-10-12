Названо число погибших в результате падения БПЛА в Белгороде
Три человека, в том числе ребенок, погибли при падении беспилотника в Белгородском районе, еще двое находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.
По словам главы региона, в Белгородском районе беспилотник упал на жилые дома.
«Тяжелое для нас всех утро. Ночью, предварительно в результате падения беспилотного летательного аппарата, на окраине Белгорода было фактически уничтожено два жилых дома и повреждено несколько жилых домов и автомобилей в результате взрыва», - рассказал Вячеслав Гладков.
Губернатор заявил, что «к большому горю, есть погибшие».
«Три человека погибли, один из них - маленький ребенок. Еще два человека находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Сейчас вся необходимая помощь им оказывается. Врачи делают все, чтобы спасти их жизни», - заявил он.
Глава региона уточнил, что один из пострадавших – мужчина – находится в коме, у него ожоги дыхательных путей, верхних и нижних конечностей. У пострадавшей женщины перелом ноги и сотрясение мозга.
«Все переживаем, все соболезнуем близким, родственникам погибших. Слов утешения здесь мы не сможем найти никогда, но постараемся помочь», - заверил губернатор, отметив, что сегодня в городе в связи с ЧП будет изменен график проведения ряда мероприятий.
Ранее в результате атаки беспилотного летательного аппарата произошел взрыв в многоэтажном жилом доме Белгорода. В квартирах были выбиты окна, повреждены кондиционеры, посечен фасад здания. Также повреждения получили 15 машин. Жертв и пострадавших в результате нападения не было.