Названо число погибших в результате падения БПЛА в Белгороде

Три человека, в том числе ребенок, погибли при падении беспилотника в Белгородском районе, еще двое находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, в Белгородском районе беспилотник упал на жилые дома.

«Тяжелое для нас всех утро. Ночью, предварительно в результате падения беспилотного летательного аппарата, на окраине Белгорода было фактически уничтожено два жилых дома и повреждено несколько жилых домов и автомобилей в результате взрыва», - рассказал Вячеслав Гладков.

Губернатор заявил, что «к большому горю, есть погибшие».

«Три человека погибли, один из них - маленький ребенок. Еще два человека находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Сейчас вся необходимая помощь им оказывается. Врачи делают все, чтобы спасти их жизни», - заявил он.

Глава региона уточнил, что один из пострадавших – мужчина – находится в коме, у него ожоги дыхательных путей, верхних и нижних конечностей. У пострадавшей женщины перелом ноги и сотрясение мозга.

«Все переживаем, все соболезнуем близким, родственникам погибших. Слов утешения здесь мы не сможем найти никогда, но постараемся помочь», - заверил губернатор, отметив, что сегодня в городе в связи с ЧП будет изменен график проведения ряда мероприятий.