В Белгородской области Вячеслава Гладкова появились фото с места гибели двух взрослых и ребенка после падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в окрестностях Белгорода.

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На показанных снимках запечатлены обломки частного жилого дома, разрушенного в результате инцидента. Как сообщил глава региона, всего уничтожено два жилых дома, повреждено несколько жилых домов и автомобилей.

В четверг, 12 октября, власти города изменят график проведения нескольких мероприятий в связи со случившимся, добавил Гладков.

«Настоящий Гладков» / Telegram