На железной дороге в Кирове подожгли оборудование

Неизвестные подожгли железнодорожное оборудование в Калужской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

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По данным канала, все случилось в третьем часу ночи 12 октября. Кто-то взломал релейный и аккумуляторный шкафы возле станции Фаянсовой на территории Кирова. Потом злоумышленник облил первый воспламеняющейся жидкостью и поджег. Однако второй ящик только вскрыли.

Релейный шкаф выгорел полностью. Из-за выходки неизвестных несколько поездов задержались на десять минут.

В действиях нападавших обнаружили признаки диверсии, за что грозит до 20 лет колонии. Поджигателей разыскивают.