Порядка 20 человек эвакуировали из горящего ТЦ на Варшавском шоссе

Пожар произошел в здании на Варшавском шоссе. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 11 октября, сообщил источник в экстренных службах города.

По словам собеседника «ВМ», до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировалось порядка 20 человек. Горящее здание расположено по адресу Варшавское шоссе, 170Г — на картах по этому адресу находится торговый центр «Евро Сити».

Также сообщается, что на место пожара запросили три наряда полиции для организации оцепления.

Накануне пожарные в считаные минуты ликвидировали возгорание строительных лесов в центре столицы. По уточненным данным, пострадавших нет.