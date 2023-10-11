Порядка 20 человек эвакуировали из горящего ТЦ на Варшавском шоссе
Пожар произошел в здании на Варшавском шоссе. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 11 октября, сообщил источник в экстренных службах города.
По словам собеседника «ВМ», до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировалось порядка 20 человек. Горящее здание расположено по адресу Варшавское шоссе, 170Г — на картах по этому адресу находится торговый центр «Евро Сити».
Также сообщается, что на место пожара запросили три наряда полиции для организации оцепления.
Накануне пожарные в считаные минуты ликвидировали возгорание строительных лесов в центре столицы. По уточненным данным, пострадавших нет.
Пожар, о котором идет речь, произошел по адресу Малый Козихинский переулок, дом 13, в находящемся на реконструкции здании. Площадь пожара составила десять квадратных метров.