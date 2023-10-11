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Появились подробности об инциденте на ядерном объекте в Израиле

Инцидент на одном из объектов, расположенных в ядерном центре города Димона на юге Израиля, не был связан с ракетами и БПЛА. Такие подробности появились в аккаунте Terror Alarm в соцсети Х (бывшая Twitter).

Появились подробности об инциденте на ядерном объекте в Израиле
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«Это уголовное дело, и сейчас оно находится под контролем», — указано в сообщении.

Ранее об инциденте с безопасностью на ядерном объекте сообщила газета The Jerusalem Post. О характере происшествия не сообщалось.

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В МАГАТЭ предупредили, что попадание снаряда по израильскому ядерному объекту приведет к эффекту грязной бомбы. По словам представителя агентства, для этого достаточно попасть снарядом в хранилище сухого топлива.

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