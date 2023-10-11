В Москве в квартире нашли расчлененное тело женщины

Тело женщины с признаками насильственной смерти нашли в квартире на улице Фабрициуса на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"11 октября в службу "02" поступило сообщение об обнаружении трупа женщины в квартире дома на улице Фабрициуса. Следственно-оперативной группой на теле жертвы выявлены признаки насильственной смерти", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД добавили, что оперативники уголовного розыска принимают меры по установлению, розыску и задержанию подозреваемых.

В пресс-службе столичного ГСУ СК добавили, что тело женщины находилось в ванной комнате.

"При первоначальном осмотре места происшествия обнаружены пакеты с частями тела потерпевшей, а также предполагаемое орудие преступления - режущий инструмент", - сказали в пресс-службе.