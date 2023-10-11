ФСБ задержала подозреваемого в шпионаже иностранца

Сотрудники ФСБ задержали иностранца по имени Тиллазод Ш., подозреваемого в шпионаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Лефортовский суд Москвы.

ФСБ обратилась в суд с просьбой арестовать задержанного. Детали дела и информацию о гражданстве подозреваемого в суде не уточнили.

Ранее спецслужба задержала жителя Ангарска (Иркутская область), подозреваемого в работе на украинскую разведку.