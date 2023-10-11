ФСБ задержала подозреваемого в шпионаже иностранца
Сотрудники ФСБ задержали иностранца по имени Тиллазод Ш., подозреваемого в шпионаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Лефортовский суд Москвы.
ФСБ обратилась в суд с просьбой арестовать задержанного. Детали дела и информацию о гражданстве подозреваемого в суде не уточнили.
Ранее спецслужба задержала жителя Ангарска (Иркутская область), подозреваемого в работе на украинскую разведку.
23-летний мужчина работал на одном из предприятий региона. В ФСБ заявили, что он собрал информацию и подготовил фотографии, «характеризующие состояние промышленного объекта и выпускаемой продукции». По данным спецслужбы, мужчина собирался передать эти данные сотруднику главного управления украинской разведки.
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