Суд Кубани рассмотрит дело об ограблении аптек с игрушечным пистолетом

Житель Ростовской области, заставивший, угрожая игрушечным пистолетом, отдать ему деньги из касс в аптеках Новороссийска и Геленджика, предстанет перед судом. Об этом сообщила пресс-служба краевого главка МВД России.

По данным ведомства, 21-летний ростовчанин, надев маску, заходил в аптеки и требовал отдать ему деньги. При этом он угрожал провизорам пистолетом, который оказался игрушечным. Забрав наличность, злоумышленник скрывался.

Также молодой человек хранил для личного употребления около полграмма N-метилэфедрона, пояснили в МВД.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», - говорится в сообщении.

При этом ростовчанину грозит до десяти лет лишения свободы.