Названа единственная страна, получившая выгоду от подрыва Balticconnector
Подрыв трубопровода Balticconnector является продолжением истории с диверсией на «Северных потоках», заявил в разговоре с NEWS.ru герой России, генерал-майор авиации, военный эксперт Сергей Липовой. По его словам, это выгодно прежде всего Вашингтону.
Цель Вашингтона — разрушить экономику Европы, максимально привязать все страны, в том числе Прибалтику, к поставкам своего сжиженного газа. Им плевать на экономику Европы, им нужно сделать ЕС полностью зависимым от американских энергоресурсов, — объяснил генерал-майор.
Если же Прибалтика станет независима от Вашингтона, то это создаст разные конкурентные возможности у членов НАТО, отметил Липовой. Хотя все, по задумке Штатов, «должны одинаково питаться СПГ из США».
Комментируя обещания генсека НАТО Йенса Столтенберга дать решительный ответ в случае подтверждениям атаки на Balticconnector, Липовой заявил, что он «пригрозил сам себе, сам себя выпорол».
Вероятно, над его словами посмеялись в США и Великобритании. Он уже обещал какой-то там решительный ответ после подрывов «Северных потоков», в итоге ничего не сделали, — напомнил военный эксперт.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет ожидать более подробной информации по инциденту на газопроводе Balticconnector, расположенном между Финляндией и Эстонией. По его словам, это, безусловно, тревожная новость, хотя опасные прецеденты по осуществлению терактов против объектов критической инфраструктуры на Балтике уже были созданы.