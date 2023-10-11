Названа единственная страна, получившая выгоду от подрыва Balticconnector

Подрыв трубопровода Balticconnector является продолжением истории с диверсией на «Северных потоках», заявил в разговоре с NEWS.ru герой России, генерал-майор авиации, военный эксперт Сергей Липовой. По его словам, это выгодно прежде всего Вашингтону.

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Цель Вашингтона — разрушить экономику Европы, максимально привязать все страны, в том числе Прибалтику, к поставкам своего сжиженного газа. Им плевать на экономику Европы, им нужно сделать ЕС полностью зависимым от американских энергоресурсов, — объяснил генерал-майор.

Если же Прибалтика станет независима от Вашингтона, то это создаст разные конкурентные возможности у членов НАТО, отметил Липовой. Хотя все, по задумке Штатов, «должны одинаково питаться СПГ из США».

Комментируя обещания генсека НАТО Йенса Столтенберга дать решительный ответ в случае подтверждениям атаки на Balticconnector, Липовой заявил, что он «пригрозил сам себе, сам себя выпорол».

Вероятно, над его словами посмеялись в США и Великобритании. Он уже обещал какой-то там решительный ответ после подрывов «Северных потоков», в итоге ничего не сделали, — напомнил военный эксперт.