Второй погибший в Израиле россиянин дежурил в охране на фестивале Nature Party

Второй убитый в Израиле россиянин работал в охранной компании и погиб во время удара ХАМАС по площадкам фестиваля Nature Party. Об этом со ссылкой на SHOT сообщает Life.

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«34-летний уроженец Челябинской области Давид Лысцов смог спасти четырех своих подчиненных, но сам погиб», - пишет издание.

Напомним, что на фестивале Nature Party боевики ХАМАС убили 260 человек.

По сведениям СМИ, Лысцов прожил в Кирьят-Яме в Израиле порядка 20 лет, переехал по программе репатриации и стал владельцем охранной компании. У погибшего остались жена и семилетний сын.