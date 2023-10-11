Генпрокуратуру РФ попросили признать ХАМАС террористической организацией

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников обратился в Генпрокуратуру с просьбой признать палестинское движение ХАМАС террористической организацией на территории РФ, копию его обращения к главе ведомства Игорю Краснову опубликовал Telegram-канал Mash. Правозащитник уточнил, что в СМИ появилось множество доказательств убийств мирных жителей Израиля со стороны бойцов ХАМАС.

На основании распространенных в эти дни в СМИ многочисленных видео доказательств убийств мирных граждан, в том числе находящихся в состоянии беспомощности, взятии в заложники мирных людей, насилия и издевательствах над ними представителями движения ХАМАС, <...> прошу вас провести проверку и принять необходимые меры для скорейшего признания ХАМАС террористической организацией, — говорится в тексте письма.

Мельников утверждает, что всего бойцы ХАМАС убили 900 мирных граждан, включая нескольких россиян, а также взяли в заложники большое количество людей, в том числе несовершеннолетних. По его мнению, этой информации достаточно для включения палестинского движения в список террористических организаций. Он попросил Краснова поручить сотрудникам Генпрокуратуры подготовить иск в Верховный суд России.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что судьба россиян в ходе вооруженного конфликта Израиля и Палестины является приоритетной темой для властей РФ. Таким образом ответил на вопрос журналиста о возможном признании движения ХАМАС террористической организацией в России. Он подчеркнул, что на территориях обеих сторон конфликта присутствуют граждане РФ.