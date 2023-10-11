Летевший из Уфы самолет экстренно приземлился в Ижевске

Самолет авиакомпании "Ижавиа", выполнявший рейс Уфа - Ноябрьск, из-за технической неисправности приземлился в Ижевске. Пассажиры размещены в гостинице на время ожидания резервного борта, проводится проверка, сообщается в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры.
"По предварительным данным, 11 октября около 05:19 мск в аэропорту Ижевск на запасном аэродроме совершил посадку самолет Як-42 из-за технической неисправности. Посадка прошла благополучно. Воздушное судно эксплуатируется авиакомпанией "Ижавиа", следовало по маршруту Уфа - Ноябрьск, на борту находились 44 пассажира и 7 членов экипажа. Пассажиры на время ожидания вылета по маршруту размещены в гостинице. Ожидается прибытие резервного борта", - говорится в сообщении.
Проводится проверка, при наличии оснований транспортная прокуратура примет меры реагирования. Также на контроле находится соблюдение прав пассажиров, добавили в ведомстве.