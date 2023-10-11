Псотинский мясник предстанет перед судом спустя 20 лет

Следователи Московской области завершили расследование уголовного дела в отношении двоих мужчин, подозреваемых в лишении жизни 12 человек, и передали материалы в суд. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя Главного управления Следственного комитета России Ольга Врадий.

Дело будет рассмотрено в Луховицком городском суде. По данным ведомства, первое совместное преступление подозреваемых было совершено 6 февраля 2002 года, когда в ходе ссоры они отняли жизнь хозяина квартиры в центре Москвы, где распивали спиртные напитки. После этого обвиняемые нанесли рубленые и резаные раны семерым людям в деревне Псотино Московской области, включая малолетнюю девочку, а также лишили жизни еще двоих мужчин в Ряжске Рязанской области.