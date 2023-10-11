Собянин сообщил об удовлетворительном состоянии пострадавших в метро

«Все пять пострадавших госпитализированы в больницы, проводится дообследование, оказывается необходимая помощь», — написал Собянин. При этом градоначальник уточнил, что у машиниста обнаружена травма средней тяжести, не угрожающая жизни, а у остальных — небольшие повреждения.