Собянин сообщил об удовлетворительном состоянии пострадавших в метро
В Москве в результате столкновения поездов на станции метро «Печатники» пострадали пять человек, сообщил 11 октября в своих соцсетях мэр столицы Сергей Собянин.
Как писала «Парламентская газета», ранее сообщалось, что причиной инцидента стал накат старого состава, следовавшего в депо без пассажиров, на уже стоящий на станции поезд.
«Все пять пострадавших госпитализированы в больницы, проводится дообследование, оказывается необходимая помощь», — написал Собянин. При этом градоначальник уточнил, что у машиниста обнаружена травма средней тяжести, не угрожающая жизни, а у остальных — небольшие повреждения.