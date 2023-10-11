Число пострадавших при столкновении поездов в метро Москвы выросло до четырех

Число пострадавших в результате столкновения поездов в московском метро выросло до четырех. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Сейчас известно о четырех пострадавших, включая машиниста», — сказал собеседник агентства

РЕН ТВ также сообщает, что среди пострадавших есть подросток. У него медики выявили закрытую черепно-мозговую травму.

Напомним, что утром 11 октября на станции «Печатники» произошел накат старого состава, который следовал из депо без пассажиров, на поезд, который уже находился на станции. Сейчас на месте проводятся ремонтно-восстановительные работы.

Мосгортранс выделил 59 автобусов для компенсационного маршрута от станции метро «Дубровка» до «Люблино». Пассажирам также посоветовали пользоваться БКЛ, Замоскворецкой линией и другими маршрутами.