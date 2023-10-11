Стало известно о возможных травмах зажатого в вагоне метро Москвы машиниста

У машиниста, которого зажало в вагоне после столкновения поездов на станции московского метро «Печатники», возможно сломана нога. О его травмах стало известно Telegram-каналу «112».

Предположительно, мужчина также получил порезы от стекол.

Как утверждает издание, спасателям пока не удалось достать машиниста из западни.

Утром 11 октября на станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена столкнулись два поезда. В столичном Дептрансе позже пояснили, что произошел накат старого состава, который следовал из депо без пассажиров, на уже стоящий на станции поезд.

По предварительным данным, причиной аварии могла стать техническая неисправность.