СМИ назвали возможную причину столкновения поездов в метро в Москве
По предварительным данным, два поезда в метро на станции метро «Печатники» столкнулись из-за отказа тормозов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.
О столкновении поездов в столице сообщил ранее Telegram-канал 112. Как стало известно, на место следуют сотрудники экстренных служб.
Агентство ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах сообщило, что в происшествии пострадал машинист. По информации 112, пострадавших может быть двое — кроме машиниста пострадал пассажир, которому оказывают медицинскую помощь.
После произошедшего с заявлением выступил столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Он сообщил, что на Люблинско-Дмитровской линии нет движения поездов от станции «Люблино» до станции «Дубровка». Обратно поезда следуют с увеличенными интервалами.
18 июля грузовой поезд повредил вестибюль платформы «Матвеевская» на западе Москвы. С поезда упали рельсы, которые он перевозил. Они повредили вестибюль платформы и выбили стекла. Никто из пассажиров станции не пострадал.