По предварительным данным, два поезда в метро на станции метро «Печатники» столкнулись из-за отказа тормозов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

О столкновении поездов в столице сообщил ранее Telegram-канал 112. Как стало известно, на место следуют сотрудники экстренных служб.

Агентство ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах сообщило, что в происшествии пострадал машинист. По информации 112, пострадавших может быть двое — кроме машиниста пострадал пассажир, которому оказывают медицинскую помощь.

После произошедшего с заявлением выступил столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Он сообщил, что на Люблинско-Дмитровской линии нет движения поездов от станции «Люблино» до станции «Дубровка». Обратно поезда следуют с увеличенными интервалами.