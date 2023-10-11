Два поезда столкнулись на московской станции метро «Печатники»
Два поезда столкнулись на станции московского метро «Печатники». Об этом сообщает Telegram-канал 112.
На месте работают сотрудники экстренных служб. По информации канала, пострадали два человека. После столкновения в одном из поездов оказался зажат машинист. Причина происшествия пока неизвестна.
Как сообщает столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в Telegram-канале, на Люблинско-Дмитровской линии нет движения поездов от станции «Люблино» до станции «Дубровка». Обратно поезда следуют с увеличенными интервалами.
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