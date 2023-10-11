Два поезда столкнулись на станции московского метро «Печатники». Об этом сообщает Telegram-канал 112.

На месте работают сотрудники экстренных служб. По информации канала, пострадали два человека. После столкновения в одном из поездов оказался зажат машинист. Причина происшествия пока неизвестна.