В Подмосковье произошел пожар в торговых рядах на улице Жаринова

В Подмосковье пожар охватил несколько магазинов на улице Жаринова
В Москве пожарные ликвидируют пожар на улице Жаринова. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».
На кадрах с места происшествия заметно, как огонь охватил несколько помещений на территории торговых рядов. Густой черный дым поднимается в небо, его можно заметить с локаций на разном расстоянии.
Как сообщает сообщество «Типичные Химки» во «ВКонктакте», возгорание произошло в одной из местных точек общепита, после чего огонь перекинулся на соседние магазины.
На данный момент спасатели тушат пожар. На месте заметна одна машина МЧС. О разрушениях и пострадавших на данный момент не сообщается.
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