В Подмосковье произошел пожар в торговых рядах на улице Жаринова

В Москве пожарные ликвидируют пожар на улице Жаринова. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

На кадрах с места происшествия заметно, как огонь охватил несколько помещений на территории торговых рядов. Густой черный дым поднимается в небо, его можно заметить с локаций на разном расстоянии.

Как сообщает сообщество «Типичные Химки» во «ВКонктакте», возгорание произошло в одной из местных точек общепита, после чего огонь перекинулся на соседние магазины.