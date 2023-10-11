На белорусской границе задержали россиянина с "Маузером"

Белорусские пограничники задержали на границе с Польшей жителя Австрии, имеющего российское гражданство, при ввозе карабина "Маузер" КА-98" и двух штык-ножей. Об этом сообщили в Госпогранкомитет Белоруссии.

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"Утром 6 октября в пункт пропуска Брест на белорусско-польской границе прибыл гражданин Российской Федерации, который проживает в Австрии. Во время осмотра его автомобиля были обнаружены карабин "Маузер КА-98" и штык-нож времен Великой Отечественной войны", - отмечается в сообщении Telegram-канала ведомства.

В ходе опроса выяснилось, что у мужчины имеется еще один нож, добавили в комитете. Как пояснил россиянин, он вез изъятые предметы в Россию для пополнения коллекции.

"Для проведения экспертизы оружие было передано сотрудникам Московского РОВД Бреста", - проинформировали в белорусском погранкомитете.