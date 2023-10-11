Найдены обломки батискафа "Титан" и человеческие останки

Береговая охрана США обнаружила обломки батискафа "Титан" и человеческие останки
Сотрудники Береговой охраны США обнаружили обломки затонувшего в Атлантике батискафа "Титан" и, предположительно, человеческие останки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Инженеры по вопросам безопасности … обнаружили и переместили оставшиеся обломки "Титана" и улики со дна северной части Атлантического океана", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что также из-под обломков "Титана" были извлечены предполагаемые человеческие останки.
Там добавили, что отправили улики в порт "для каталогизации и анализа".
Батискаф "Титан" начал погружение к пассажирскому лайнеру-гиганту "Титаник" 18 июня. Вскоре связь с ними прервалась. А через несколько дней спасатели нашли крупные обломки батискафа.
По предварительной версии, на подводном аппарате произошел направленный внутрь взрыв.