Найдены обломки батискафа "Титан" и человеческие останки

Сотрудники Береговой охраны США обнаружили обломки затонувшего в Атлантике батискафа "Титан" и, предположительно, человеческие останки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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"Инженеры по вопросам безопасности … обнаружили и переместили оставшиеся обломки "Титана" и улики со дна северной части Атлантического океана", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что также из-под обломков "Титана" были извлечены предполагаемые человеческие останки.

Там добавили, что отправили улики в порт "для каталогизации и анализа".

Батискаф "Титан" начал погружение к пассажирскому лайнеру-гиганту "Титаник" 18 июня. Вскоре связь с ними прервалась. А через несколько дней спасатели нашли крупные обломки батискафа.