Дрон со взрывчаткой попытался атаковать здание колонии в Брянске

В Брянске беспилотник разбился на территории исправительной колонии. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел на территории ИК №2 накануне. Беспилотник самолетного типа с реактивным двигателем и взрывчаткой попытался атаковать здание. Во время происшествия устройство не детонировало.

В результате БПЛА упал и разбился рядом со зданием. Ни заключенные, ни сотрудники учреждения не пострадали.