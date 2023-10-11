Задержали второго подозреваемого в убийстве мужчины около ТЦ в центре Москвы

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Второй подозреваемый в убийстве мужчины около ТЦ в центре Москвы задержан в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В Московской области, в городе Щербинка, задержан молодой человек 2005 года рождения", - сказал собеседник агентства.

Также он отметил, что первый задержанный, признавшийся в преступлении, был ранее судим за хищение чужого имущества и за умышленное причинение легкого вреда здоровью. "Также, с его слов, он состоял три года на административном учете в Кемеровской области", - добавил собеседник агентства.