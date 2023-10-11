Задержали второго подозреваемого в убийстве мужчины около ТЦ в центре Москвы

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Второй подозреваемый в убийстве мужчины около ТЦ в центре Москвы задержан в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
"В Московской области, в городе Щербинка, задержан молодой человек 2005 года рождения", - сказал собеседник агентства.
Также он отметил, что первый задержанный, признавшийся в преступлении, был ранее судим за хищение чужого имущества и за умышленное причинение легкого вреда здоровью. "Также, с его слов, он состоял три года на административном учете в Кемеровской области", - добавил собеседник агентства.
Вечером 10 октября возле одного из торговых центров, расположенных на Пресненской набережной в Москве, между четырьмя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес удары руками по голове двум другим. Один из потерпевших умер на месте происшествия. Жизни и здоровью второго потерпевшего ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело, виновным грозит до 15 лет лишения свободы. Сотрудники полиции оперативно задержали первого подозреваемого в районе Тропарево-Никулино на Ленинском проспекте. Он раскаялся в содеянном и полностью признал вину.