Семиклассница выпала из окна школы после полученной двойки

Shot:в Кабардино-Балкарии семиклассница выпала из окна школы, получив двойку
В городе Прохладный девочку-подростка нашли под окнами школы после того, как она получила двойку. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.
Инцидент произошел во время урока в одной из школ Прохладного, семиклассницу с травмами, характерными для падения с высоты, нашли под окнами образовательного учреждения.
По словам одноклассников девочки, она получила двойку за плохо выполненную работу, при этом педагог назвала ее двоечницей и угрожала оставить на второй год.
Школьница выпала из окна третьего этажа, в тяжелом состоянии она доставлена в медицинское учреждение. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.
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