Семиклассница выпала из окна школы после полученной двойки

В городе Прохладный девочку-подростка нашли под окнами школы после того, как она получила двойку. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел во время урока в одной из школ Прохладного, семиклассницу с травмами, характерными для падения с высоты, нашли под окнами образовательного учреждения.

По словам одноклассников девочки, она получила двойку за плохо выполненную работу, при этом педагог назвала ее двоечницей и угрожала оставить на второй год.