Число погибших палестинцев в результате конфликта с Израилем достигло 849
Число погибших при атаках Израиля по сектору Газа и столкновении на Западном берегу реки Иордан достигло 849. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на палестинский Минздрав.
По данным агентства, при обстрелах сектора Газа погибло 830 палестинцев, жертвами столкновений на Западном берегу стали еще 19 человек.
Также известно о свыше 4,3 тысячах раненных. Из них 4,2 человека пострадали в секторе Газа, еще около 110 — на Западном берегу.
Напомним, что в субботу, 7 октября, на Ближнем Востоке снова вспыхнул конфликт. Бойцы палестинского движения ХАМАС нанесли масштабный удар по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газ и власти Израиля объявили о переходе в состояние войны.
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