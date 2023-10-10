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Число погибших палестинцев в результате конфликта с Израилем достигло 849

Число погибших при атаках Израиля по сектору Газа и столкновении на Западном берегу реки Иордан достигло 849. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на палестинский Минздрав.

Число погибших палестинцев в результате конфликта с Израилем достигло 849
© globallookpress.com

По данным агентства, при обстрелах сектора Газа погибло 830 палестинцев, жертвами столкновений на Западном берегу стали еще 19 человек.

Также известно о свыше 4,3 тысячах раненных. Из них 4,2 человека пострадали в секторе Газа, еще около 110 — на Западном берегу.

Напомним, что в субботу, 7 октября, на Ближнем Востоке снова вспыхнул конфликт. Бойцы палестинского движения ХАМАС нанесли масштабный удар по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газ и власти Израиля объявили о переходе в состояние войны.

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