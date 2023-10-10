В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве восьмилетнего сына
Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу 45-летнего местного жителя по обвинению в убийстве восьмилетнего сына. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.
"Прокуратура Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга в ходе выездного судебного заседания поддержала ходатайство следователя об избрании 45-летнему местному жителю меры пресечения в виде заключения под стражу. Он обвиняется по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что суд отправил фигуранта в СИЗО до 6 декабря включительно.
По версии следствия, 6 октября мужчина убил своего восьмилетнего сына, причинив ему колото-резаные ранения. В случае установления вины мужчине грозит наказание вплоть пожизненного лишения свободы.